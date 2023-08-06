橫眉冷看：不能再畫地為王

套用毛主席的一句話，今日香港中文大學的校務管理團隊，可謂「針插不進，水潑不進」，儼然是獨立王國，即使弊病叢生，外人亦難以干預。去年中文大學說要更改校徽，但將新舊圖樣細意比較，卻是大同小異，看不出有何出色的構思。然而中大外僱的設計公司，單是改動校徽的一小部分，據說便收取約1,000萬元。到頭來新校徽只用了8天，便招來校友們的強烈反對，校方旋即宣布放棄，繼續沿用舊款式。

整件事情猶如小孩子玩泥沙，但過程倒是黑箱作業，校徽因何要更改？諮詢程序是否合理？涉資千萬元的款項是如何批核？校董會一直被蒙在鼓裏，事前未能得悉詳情，事後也是無從追究。難怪中大校董會成員張宇人會放出狠話，說：「有生之年問到底，睇吓你長命定係我長命。」

校徽事件只是問題的冰山一角，中大的弊政罄竹難書，譬如校長的遴選過程如何，校董會所知有限；校長薪酬、獎金怎樣釐定，校董會也是近乎無從知曉。在中大之內，校長、副校長可以畫地為王，校董會只是裝飾的花瓶，一切都由「山大王」說了算。

校董會管不了的事情，就連立法會也莫奈之何。中大校長段崇智不停用各種理由，拒絕出席立法會的會議，逃避接受議員質詢。行政會議成員葉劉淑儀日前到訪中大，段校長殷勤款客，表現得神采飛揚，但其後卻以謹遵醫囑為由，第3次婉拒了立法會會議的邀請。

中文大學不是花果山，它接受政府資助，就必須接受公眾監察，而立法會正是公眾監察的「第一執行人」。如今中大管理層不停逃避監察，委實居心叵測，看來這個獨立王國，是時候要作徹底改革了。