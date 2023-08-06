筆下風雲：敵人愈反對愈要擁護

金磚峰會即將於南非舉行，最矚目是商議「擴員」。目前已有22個國家要求正式加入，並有逾20個國家提出非正式要求，但外界估計最終獲批加入的國家數目並不多，最大可能是印尼和沙特阿拉伯。隨着金磚壯大，愈來愈惹起西方警惕和妒忌，美媒便不斷挑撥離間，藉輿論製造擴員阻力。

美媒指出，由於擔心中國可能利用金磚國家達到自己的目的，印度將盡可能長時間地反對金磚國家接納新成員。另外又有報道指出，巴西擔心增加更多國家，可能會削弱現有金磚成員國的影響力，故持反對態度。不過謠言很快不攻自破，印度和巴西先後否認報道，強調支持有新成員國加入，美媒迅即被打臉。

正如本欄前述，金磚國家是新興富戶，進步空間大，前景被看漲；反觀七大工業國俱為已發展國家，進步空間極小，經濟增長已到了天花板，儼然沒落貴族。國際貨幣基金組織數據亦指出，包括中國、俄羅斯、巴西、印度及南非五國在內的金磚國家，今年將貢獻全球經濟增長的32.1%，而G7的貢獻率僅為29.9%；預計到2028年，G7佔全球經濟跌至27.8%，而金磚國家將佔35%。在經濟體積方面，G7顯然已落後於金磚五國，影響力亦肯定遲早被超越。

美國作為G7主導者，面對中國挑戰已然十分不安，若新興國家勢力坐大，勢必成為與G7抗衡的巨大力量，擴員肯定不為美國所樂見，這也是美媒唯恐天下不亂的原因。但正如毛爺爺所說：「敵人反對的我們就要堅決擁護，敵人擁護的我們就要堅決反對。」美西方愈反對金磚增加成員，金磚愈應該批准更多成員加入。印尼在東盟的分量愈來愈吃重，沙特更是富裕產油國，加入金磚有利無弊。