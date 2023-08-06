龍吟虎嘯：司法改革咋就這麼難

香港的司法制度和普通法，源自英國對香港的殖民管治，很成功，實現了香港的法治和社會安定，讓香港「經濟體」、國際金融大都市有可靠的信用度，全球資本和投資者可以安心與香港做生意。

正因為如此，香港97年回歸後，實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，中央才那麼看重香港的法治，看重香港的司法制度、普通法和「司法獨立」。為了更加安定人心、投資者和司法領域中人，中央還強化了香港的司法制度，設立了終審法院，這是中央對「港人治港」的高度信任。

然而許多事情初心是一回事，理論建構是一回事，實踐起來，會出現一些意想不到的問題，會成為另外一回事。97回歸後，在保留和強化香港司法制度、「司法獨立」的同時，也帶來了對憲制轉變的影響乃至衝擊，香港司法中人的國家認同和效忠問題被忽略了。這個問題的被忽略，造成了司法中人整體性的對國家、《憲法》、《基本法》的輕蔑，造成「司法獨大」的膨脹，造成「自我賦權」的膨脹，造成「凌駕中央」的狂妄，造成有人要用香港的司法體制和普通法挑戰中央的狂妄，造成有人要為香港反對派撐起保護傘，把香港的法律當成政治工具。

如此這般，香港的法治遭到破壞，「一國兩制」遭到破壞。現在，香港各界和中央要求司法改革，正是針對上述問題的發生，然而阻力極大。香港司法中人，根本不認為有這些問題的存在；對於這些問題，有人「樂在其中」，認為他們是「無畏無懼，不偏不倚」、「捍衞司法獨立」、頂住「政治」壓力、「維護香港法治」……他們中一些人還倒打一耙，把要求他們轉變思想、認同國家、去殖化、改革弊政，說成是干預司法獨立、破壞法治，令國際金融中心地位動搖，嚇跑投資者。面對這種阻力和抗拒，中央至今似乎並無破解良策。他們一不聽中央講道理，二認準了中央拿他們沒辦法，拖下去他們就贏。