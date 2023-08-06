坦言集：烏戰之變

烏克蘭戰爭還在演變，仍未到停戰和談。

烏克蘭的反攻證明了，即使有美國和北約的全力支持，以及衞星和電子戰優勢的協助，傳統的陣地戰，在俄羅斯的強大炮火壓迫下，烏軍是難有進展，人員傷亡慘重。縱使有北約聯軍偽裝支援，仍然是無以為繼。二次大戰的戰爭模式已經落後，軟硬件科技因素更為重要。

美俄私下協議不用遠程導彈攻擊，也不執行禁飛區，美國發揮不出空中優勢。在步兵機械兵直接攻防之外，便愈來愈轉移至使用無人機、無人艇、中短程導彈、火炮和還未全力推行的無人戰車作戰。人員躲在防線，用武器互轟，但除非可以大規模地毀滅對方的火炮、導彈、無人機基地，否則互轟互毀，只是破壞陣地，損及有限的軍隊，於是進攻者難有寸進，寸進之後亦會被炮火擊退或消滅。

在此之外，便是遠程轟炸城市與軍事基地、基建設施、交通系統，同樣是互轟互毀，可炸範圍愈來愈擴大，最終只會把烏克蘭變成廢墟。俄羅斯國土縱深廣大，美國亦不敢放任烏克蘭侵襲，轟炸的便主要是俄控的烏克蘭國土，俄羅斯反炸的仍是烏境之內。

可是，縱使烏克蘭全國毀壞，美國與北約仍可不斷地提供軍事人員大作戰，俄羅斯亦不敢攻襲烏克蘭在北約地區的後勤供應和美國、北約的武器生產與儲存轉運基地，戰爭便變作單純的武器消耗，用烏克蘭的土地人口作為平台。

陣地戰無寸進，雙方只是鬥消耗，且在國際上拉攏夥伴，擴大軍火生產，把烏克蘭之戰演變成涉及不少國家的軍火生產與消耗競爭，一直拖延下去，看哪一方挺不住而要停戰和談。但在這個過程裏，烏克蘭的國家與民族和文明便大部分被摧毀了，戰後談判也未必可保得住烏克蘭戰前的疆土，大有可能走上波蘭以往的命運！

美國已動員北約與日本、南韓等支持，投入龐大，但靠的主要是美國的美元霸權。可戰爭消耗巨大，美國靠印刷美元就能支付繼續的戰爭消耗嗎？歐盟與日韓不會替代出錢，美元轉弱，國內的金融危機便可打消美國對戰爭的堅持。俄羅斯損失巨大，但中國還未支援，也未借助北韓的武器供應。普京以衞國戰爭名義出戰，國內反對勢力自可被鎮壓，俄羅斯堅持戰爭至美國力竭求和的能力更強。

只可惜第聶伯河上下無數生靈塗炭！