政情：港鐵渠蓋藏歷史印記 梁子穎嗌驚喜

雖然香港街道嘅渠蓋唔及得日本咁靚、咁有特色，但對於議員梁子穎嚟講，港鐵站嘅渠蓋都可以帶嚟驚喜！日前佢透過社交平台分享相片，指沙田圍站有一個渠蓋好有趣，建議港鐵迷快啲去打卡咁話，到底呢個渠蓋有何特別之處呢？

沙田圍站見九鐵標誌 話說梁子穎上周三（2日）乘搭港鐵屯馬綫，當佢喺沙田圍站出入時，赫然發現地面上有一個鋪上地磚嘅方型渠蓋中央，竟然唔係港鐵標誌，反而係九鐵標誌！佢話大家都知道現時嘅東鐵綫本來係屬於九廣鐵路，之後地鐵同九鐵合併先變成今日嘅港鐵，然而港鐵車站竟使用九鐵標誌，佢對於自己呢個發現感到好興奮，指情況十分有趣咁話。

睇番資料，沙田圍站原本係2004年開通嘅九鐵馬鞍山綫其中嘅一個車站。2007年兩鐵合併，後來馬鞍山綫就同西鐵綫、以及沙中綫大圍至紅磡嘅新建路段連接，擴展為屯馬綫。由於沙田圍站本來係屬於九鐵，當年嘅渠蓋留存至今都唔出奇。不過點都好，渠蓋上咁細個九鐵標誌，梁子穎都可以察覺到，的確係好眼力。