政情：道路工程礙去水 譚爾培議辦成重災區

出現水浸，天雨只係其中一個因素。上月29日朝早紅雨警告生效期間，大埔區區議員譚爾培位於十四鄉嘅辦事處，頓成澤國，雖然電腦等物品已遷移至樓上會議室，但地下傢俬被浸壞，仍然蒙受不少損失。譚抱怨話今次水浸並非個別事件，冀有關道路工程承辦商設法改善去水，否則搵人幫手泵水同清理，都唔能夠視作解決問題。

譚爾培喺社交平台上載照片，可見水浸現場滿目瘡痍。譚話以前辦事處附近唔會面對嚴重水浸，自從西沙路擴寬工程開始喺辦事處門前幾米處動工後，辦事處以及鄰居已經歷去年一次、今年連續兩次水浸。而上月底紅雨警告下，水浸高峰時候水深較上次黃雨更誇張，不但傢俬再度被浸壞，廚房木櫃同雪櫃亦整個倒下。後來有勞前線工友同埋清潔公司，幫手泵水同清理現場，譚話得知唔少工友係臨時加班處理突發情況，於是送冰巾畀佢哋，希望酷熱下工作嘅工友可以稍為涼快一下。

已同承辦商傾好改善方法 對於多番出現水浸，譚爾培認為背後嘅問題必須究責，又指早前暴雨下，唔少十四鄉嘅村落都出現水浸，有村民認為地盤或者其他工程嘅隔板或鐵皮影響去水。日前譚同相關工程承辦商開會，而對方終於提出改善去水嘅實際方法，佢亦希望相關工程盡快完成，永久解決水浸問題。

譚爾培