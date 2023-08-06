政情：陳浩濂打網球 為港隊加油

現正於成都舉行嘅世界大學生運動會，香港運動員捷報頻傳。財經事務及庫務局副局長陳浩濂都好高興，相信獎牌必定陸續有來，事關黃澤林同王康怡呢一對男女組合，前日喺網球混合雙打賽事晉級四強。雖說最終能否取得金牌，仍有待球場上嘅較量，但佢已經拎起網球拍，向兩位運動員遙距打氣！