政情：陳浩濂打網球 為港隊加油
現正於成都舉行嘅世界大學生運動會，香港運動員捷報頻傳。財經事務及庫務局副局長陳浩濂都好高興，相信獎牌必定陸續有來，事關黃澤林同王康怡呢一對男女組合，前日喺網球混合雙打賽事晉級四強。雖說最終能否取得金牌，仍有待球場上嘅較量，但佢已經拎起網球拍，向兩位運動員遙距打氣！
相信大運會獎牌陸續有來
今屆大運會，繼劍擊好手佘繕妡、張家朗，以及武術代表許得恩為港隊先後奪得3面金牌後，網球混合雙打方面可謂坐銅望金，陳浩濂形容「鎖定一面獎牌」為港爭光咁話。講開體育運動，陳浩濂指自己都喜歡玩吓羽毛球、籃球、乒乓球，平時會抽空踢足球，跟朋友聚一聚，喺戶外吸吓新鮮空氣、伸展一下。周末時又會同兩位千金行山或者游水。
陳浩濂又話，佢今次到網球場既要祝賀目前喺大運會比賽嘅港隊組合，亦提醒大家今日係「全民運動日2023」，屆時康文署轄下十八區指定場地將舉辦多項免費康體活動，並開放大部分康樂設施供市民免費使用。佢強調做運動有益身心，須恒常參與體育及體能活動。
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