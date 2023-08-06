政情：布氏鯨命枉送 漁署保育癡人說夢

布氏鯨命喪香江嘅事件，無疑令人十分惋惜。沙田區議員周曉嵐，形容事件係事先張揚嘅謀殺案，批評有市民同船家無視當局勸喻出海近距離觀鯨，又指《野生動物保護條例》保障布氏鯨嘅講法，簡直係癡人說夢；葵青區前區議員韓俊賢，指類似情況過去亦有發生，就係市民包艇出海觀賞中華白海豚，結果導致有海豚受傷，佢認為港人對於動物保護嘅意識比較落後，有必要加強呢方面嘅教育。

周曉嵐同韓俊賢日前拍片，討論「七月圍鯨」何以悲劇收場。周曉嵐指布氏鯨被發現喺西貢水域出現之初，已經有政府人士同環保團體叫人唔好靠近條鯨魚，指鯨魚對聲音好敏感，人聲或船隻嘅引擎聲浪可能會令鯨魚迷路，或做出失常嘅行為。後來海洋公園又發出聲明，呼籲市民切勿參與觀鯨活動，同埋有照片顯示，鯨魚背鰭有傷痕。而睇番一啲網上片段，有船隻同條鯨魚好接近，距離幾乎觸手可及，好明顯係危險行為。不過好遺憾，依然有船家接受市民包艇出海觀鯨，行為不但無視實際情況、罔顧動物權益，最終釀成令人扼腕嘅後果，形容事件係事先張揚嘅謀殺案。

由布氏鯨出現所引起嘅風潮長達十多日，周曉嵐質疑政府相關部門有冇足夠嘅警惕或防範，令鯨魚免遭危險，譬如喺相關水域加強巡邏之類？似乎唔係好見得到。對於漁護署聲稱《野生動物保護條例》對鯨魚有保障，佢形容說法係癡人說夢，畢竟法例必須有人去執行，先至起作用。

周曉嵐：事先張揚謀殺案 一條本應喺深海生活嘅布氏鯨，點解會現身香港海域？韓俊賢話自己唔懂得「動物傳心術」，但指有網民曾預言「乜嘢嚟到香港都死」，結果不幸言中！佢話港珠澳大橋興建前，大嶼山外海經常有中華白海豚出沒，惹來大批市民喺大澳組團出海觀賞。

儘管海豚動作靈活，但過去不時有中華白海豚疑因船隻靠近而受傷嘅報道；反觀鯨魚係龐然巨物，靈活度一定唔及得船隻，而大量船隻圍觀，都應該係布氏鯨傷重不治原因。其實早前都有人建議當局設立禁航或管制區域，可惜漁護署並冇採納，只係話會設計措施，引番條鯨魚出海。

韓俊賢話除今次事件外，虐待動物案件喺香港時有所聞，可見有關動物權益嘅教育，某程度上真係要加強。佢話「己所不欲，勿施於人」嘅做人原則，亦適用於對待動物嘅態度。雖然布氏鯨喪命大家都覺得好可惜，但都希望事件能令港人上一課咁話。

大批巿民出海觀賞鯨魚。 周曉嵐