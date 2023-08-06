26歲失蹤男 青年宿舍自縊亡

【本報訊】一名男子早前報案，指其姓鄺（26歲）胞弟失蹤，至上周五晚上8時許，人員前往元朗十八鄉路保良局李兆基青年綠洲青年宿舍一單位調查，發現大門反鎖，隨即爆門入內，赫見該名失蹤男子昏迷。救護員到場經檢查後，證實事主已經死亡。人員經初步調查後，把案件列作「屍體發現」，其死因有待驗屍後確定。據了解，鄺男為上址租客，懷疑於單位內用一條尼龍繩上吊身亡。

保良局李兆基青年綠洲共提供1,680個宿位，讓18至30歲在職青年以半價市值租金租用最多5年，首批住客於今年5月開始人伙。消息指，宿舍管理處其後向住客發出通告，指有一名租戶在單位內離世，對事件深感難過，並對其家屬致以深切慰問，會為其家屬及受影響住戶提供情緒支援及一切可行協助，局方社工團隊可即時提供所需支援。

中年漢住所上吊不治 另外，當晚10時許，葵涌大窩口邨富國樓有住戶報案，指一名男子在單位廚房以尼龍繩上吊輕生。救護員接報趕至，惟經檢驗後證實該名姓邱（41歲）男事主已經死亡。人員在場未有發現遺書，事主輕生原因及死因有待確定。