偷卡洗錢買手機套現 拘14人

【本報訊】灣仔區執法部門自今年起接獲多宗信用卡失竊及盜用案件，經深入調查後，於6月30日至8月4日展開代號「破軍」行動，期間共拘捕12男兩女（22至52歲），檢獲約50部iPhone手機、一批信用卡和內地扣帳卡。被捕人士包括7名本地男子、4名內地男子及一男兩女外籍人士，涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」，當中5人已被落案起訴，其餘人士則獲准保釋候查。

21案涉同一電子產品連鎖店 初步調查顯示，犯罪集團前往銅鑼灣一間大型電子產品連鎖店，利用盜取的信用卡消費，從而套現獲利；另有跨境犯罪集團使用內地銀行發行的扣帳卡購物，而卡內的款項相信是透過騙案獲取的黑錢。

據悉，涉事店舖主要售賣手機，執法部門紀錄顯示，單計今年6月至7月，至少有21宗同類案件牽涉該店，涉款約150萬元；被捕人士涉嫌干犯6宗同類相關案件，涉款約45萬元。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，有關企業管理層有必要加強提醒前線員工，履行企業責任，以防止類似罪行發生。商戶要留意是否有顧客在短時間內使用信用卡或扣帳卡，購買大量同類型產品，並且採取適當措施核對客人資料。如果遇上可疑簽帳，或懷疑對方出示的信用卡和扣帳卡來歷不明，應立即致電報案。