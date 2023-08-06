房車撞柱V形凹陷 困3人

入彎打白鴿轉剷行人路 搭乘3名男子的私家車，昨日凌晨沿長沙灣呈祥道行駛，在駛至美孚新邨對開一彎位時，車輛懷疑失控打白鴿轉，繼而衝上行人路猛撼路邊燈柱，由於撞擊力猛烈，私家車右車身摺曲呈V字，全車嚴重毀爛。車上3人一度被困，奇迹僅受輕傷，其後需送院治理。執法人員一度封鎖現場，並調查涉事私家車是否車速過高，入彎時甩尾肇禍。

昨日凌晨1時許，3名男子駕乘一輛黑色私家車，沿呈祥道一線往觀塘方向行駛，在駛至近美孚新邨對開一彎位時，私家車懷疑突然失控，打白鴿轉後剷上行人路，繼而車身打橫撼向路邊一支燈柱始告停下。因撞擊力猛烈，私家車右車身呈V字形凹陷，車頭「大銀幕」鬆脫，司機位及後門車窗粉碎，車廂安全氣袋彈出，燈柱被撞歪，地上石屎更被撬起。

意外中，姓蕭（20歲）司機、姓江（19歲）前座乘客和姓陳（18歲）後座乘客被困車內，他們俱告受傷，幸均傷勢輕微，有途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。救援人員接報趕至，3人已自行爬出車廂，救護員替他們敷治包紮後，再由救護車把他們送院治理，涉事私家車其後已被拖走。執法人員一度封鎖現場，並調查涉事私家車駛過彎位時，是否因車速過高而釀成意外。

撞毀座駕熟睡 司機拒吹波 另外，昨日上午約8時，有途人行經大角咀海庭道8號富榮花園停車場，發現一輛私家車車窗損毀，一名男子坐在車內，由於懷疑有人醉駕肇禍，遂報案求助。執法人員接報到場，喚醒車上姓陳（62歲）男子，惟他拒絕提供酒精呼氣測試。人員經初步調查後，以涉嫌「拒絕提供酒精呼氣測試樣本」把他拘捕。初步調查顯示，不排除有人駕駛私家車時，曾經撞及一輛停泊在海庭道的貨車，意外中無人受傷。