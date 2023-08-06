暖化催生極端天氣 天文台籲環保防備

因應極端高溫的情況，若氣溫普遍達到攝氏35度或以上的極端程度，天文台會發出特別天氣提示。天文台台長陳栢緯表示，人為因素導致全球暖化，已有證據證明全球暖化導致極端天氣頻繁發生。去年有15天為氣溫達攝氏35度或以上，較以往大幅增加，一般酷熱天氣警告不足以提醒市民；預料今年氣溫較正常偏暖，預料平均溫度會進入前10名，呼籲市民多做環保工作。

厄爾尼諾影響增降雨量 陳栢緯提及，以往本港全年都未必錄得一天氣溫達到攝氏35度或以上，但去年卻錄得15天，故天文台從今年起新增推送有關極端酷熱天氣訊息予市民。而且，受到厄爾尼諾現象影響，陳栢緯預料，本港每小時降雨量會有愈來愈大的趨勢，部分地區更會錄得黑雨程度的大雨，天文台亦新增發出局部大雨的提示，提醒市民地區大雨情況。

天文台正構思在極端氣溫、大雨或颱風時加強提示。陳栢緯指出，除利用衞星監測安裝雷達颱風，以掌握更多國家和地區的天氣數據外，天文台未來亦會利用人工智能，更準確地預測颱風路徑和天氣預報，提升預報能力。

他又透露，內地已實時使用人工智能進行颱風預測，本港亦曾試用相關技術預測，暫時相比傳統預測方法，雖未必有優勢，但具有發展潛力。天文台將繼續與各地保持溝通，互相交換氣候資訊及最新預測技術，協助部分地區提升氣象預報能力。

料今年颱風數目變化不大 而在全球暖化之下，造成較強颱風的比例會增加，移動速度較慢，路徑則會趨向日本或南韓等較北位置。陳栢緯提到，今年除颱風泰利的路徑比較穩定之外，其餘的熱帶氣旋，例如杜蘇芮吹向福建，卡努最終吹襲沖繩，反映預測路徑存在相當變數。天文台預料今年生成的颱風數目不會有大變化。