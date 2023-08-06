六旬漢元州邨住所藏冰毒被捕

【本報訊】執法人員於上周五晚上約8時，在深水埗區內展開代號「晴天」的反毒品行動。期間，人員於元州邨一單位外，截查一名形迹可疑男子，並在其住所檢獲約重10克、市值約6,000元的懷疑「冰」毒。人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」，拘捕該名63歲男子，他已被帶走扣留調查。