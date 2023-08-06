8月6日(日)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月06日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
六旬漢元州邨住所藏冰毒被捕
檢獲的冰毒。
【本報訊】執法人員於上周五晚上約8時，在深水埗區內展開代號「晴天」的反毒品行動。期間，人員於元州邨一單位外，截查一名形迹可疑男子，並在其住所檢獲約重10克、市值約6,000元的懷疑「冰」毒。人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」，拘捕該名63歲男子，他已被帶走扣留調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230806-0806_00176_225/六旬漢元州邨住所藏冰毒被捕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc