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六旬漢元州邨住所藏冰毒被捕

檢獲的冰毒。 檢獲的冰毒。
檢獲的冰毒。
【本報訊】執法人員於上周五晚上約8時，在深水埗區內展開代號「晴天」的反毒品行動。期間，人員於元州邨一單位外，截查一名形迹可疑男子，並在其住所檢獲約重10克、市值約6,000元的懷疑「冰」毒。人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」，拘捕該名63歲男子，他已被帶走扣留調查。
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