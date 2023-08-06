布氏鯨伏屍前夜 疑有大量漁船違規捕魚

【本報訊】西貢布氏鯨於7月31日被發現伏屍海面，及後被拖至萬宜水庫西壩解剖調查，初步發現其背部有一個明顯新傷口，料為硬物撞擊所致。鯨魚死因目前仍在調查，但有社交平台群組日前就揭發鯨屍浮現的水域，在前一晚就有大量漁船出沒，懷疑違規開捕魚燈作業，更質疑鯨魚或被漁船所傷。

網民質疑與新傷口有關 有關網民於上周四晚在Facebook群組「香港漁船違法使用光燈關注組」發文及分享圖片，指大眾發現鯨魚屍體的前一晚（7月30日），就拍攝到有大量漁船出現在牛尾灣位置，當晚上址海域更燈火通明，僅憑相片所攝得的燈光計算，相信至少有20艘漁船。其後更有該群組的網民作出質疑，認為鯨魚的新傷口、或死因與上述漁船有關。

由於該群組一直監察漁船非法用強光的情況，遂拍攝到鯨魚伏屍的前一晚有多艘漁船在上址聚集作業。雖然鯨魚的死因、解剖結果目前尚未有定論，但漁船出現一事就引起關注，有人猜測漁船以燈光吸引大量魚類到水面時，同時引來鯨魚進食魚群，繼而不幸被漁船引擎擊中。