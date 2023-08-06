被棄幼犬遇好心人 改名金仔重過新生

狠女丟停車場 各界關注終有喜聞 今年5月初，一隻年幼唐狗「嘰嘰」被一名女子家庭領養，惟狗主家人疑嫌嘰嘰「太嘈」，竟擅自把其棄養，直至動物義工連番追問，始交代棄狗真相。有動物組織其後在網上發文，講述嘰嘰的不幸遭遇，結果引起各界關注飼主行為，不少網民相繼轉發貼文及協助尋狗。事隔兩天，義工終於接獲喜訊，得悉嘰嘰獲好心人收留，並且改名「金仔」，目前在新家庭成長重過新生。

今年5月1日，關注唐貓唐狗組織「唐不甩家族」的義工，把兩個月大的唐狗嘰嘰交予一名女子領養，此後一直跟進嘰嘰狀況，惟自六月中旬起便收不到任何消息。義工鍥而不捨打探，直至上周三，狗主始和盤托出，指因嘰嘰太過嘈吵，早於一個半月前已把牠遺棄於葵青貨櫃碼頭迴旋處一停車場。義工得悉事件後，既心痛又憤怒，其後透過動物關注團體在網上發文，狠批相關行為等同讓狗狗「送死」，並且呼籲各界協助尋回嘰嘰。網民齊聲炮轟領養人不負責任，而任職僱傭公司的狗主亦「自食苦果」，因不尊重生命而被即時解僱。

網民留言送祝福 大家連日擔心嘰嘰安危，至昨日凌晨零時許終傳來好消息。「唐不甩家族」在社交網站Facebook專頁發文，公布成功尋回嘰嘰的喜訊，「周旋了一整天，終於聯絡到收留嘰嘰的好心家庭了！嘰嘰現在的名字叫金仔，主人也send（傳送）了好多video（影片）及相片給我，經過我和暫托（託）姐姐反覆對照毛色及花紋，都肯定是同一隻狗，而我們也會約主人和金仔見面！！」義工亦特意感謝網民及傳媒朋友的幫忙。

網民得知尋回金仔的消息後，均紛紛轉發訊息、留言分享喜悅，同時祝福金仔在新家庭能過上好生活，並答謝收留金仔的家庭，「祝福金仔同金仔新主人一家幸福平安」、「一起身睇到好消息，太好啦金仔，新主人好心有好報」、「聽到都開心、放心晒呀」、「好心人一生平安」。