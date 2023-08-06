油麻地暴動 20歲女判入教導所

【本報訊】2019年11月中，有人針對執法部門包圍理工大學而發起「圍魏救趙」行動，最終變成暴力衝擊，其後有213人被捕。當中一名當時17歲的女被告昨日被判入教導所。法官游德康判刑時指，判入教導所有利被告感化，屬對社會最有利的處置。被告獲釋後亦需接受3年輔導監督，確保她奉公守法及不會再重犯。

現年20歲的女被告何羚甄被控在窩打老道至咸美頓街一帶參與暴動。被告參與的暴動有數以千計人士，歷時數小時，暴動程度嚴重。被告身處現場壯大參與者聲勢，鼓勵他人破壞社會安寧。不過，無證據顯示被告直接參與任何暴力破壞行為。

同案18被告囚36至57月 案情指，當晚大批示威者在油麻地及旺角一帶聚集，執法人員在晚上約10時半起在油麻地一帶的彌敦道劃出封鎖區，並拘捕了213人，眾被告在油麻地港鐵站A1出口與安利大廈間的小巷一帶被截獲，而被告張振鴻當時身上搜出控罪所指物品，其他被告亦有口罩、消毒藥水等。另外，同案18名被告早前已被判監禁36至57個月不等。 案件編號：DCCC 443,576,656/2021