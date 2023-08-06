越南訪客來港難 商會促放寬簽證門檻

【記者洪芷晴】港人熱愛旅遊，旅行社業界人士指越南也是熱點之一，惟因需先申辦簽證及繳付25美元（約200港元），若越南願意放寬簽證要求，相信更多港人會選擇前往。不過，本報早前到越南訪問越南香港商會，商會直指當地對港要求已不高，因越南人來港更是難上加難，冀兩地有機會盡快解決相關問題，互相開放。

現需供出生證明10年旅遊紀錄 今年上半年有11,776名越南人訪港，是疫情前的42%，而本港今年上半年整體入境旅客人數約有1,300萬，越南旅客佔比不足0.1%。越南居民Tracy指，今年6月與母親同來港，惟申辦旅遊簽證卻花上一個月，當局更要求提供出生證明及過去10年旅遊紀錄，後來她以Facebook相片作證明才獲批簽證，有效逗留期僅7天，費用為30美元（約為230港元）。她坦言，前往其他東南亞國家較香港容易得多，令越南人對香港望而卻步。

越南香港商會秘書長王穎兒表示，越南人訪港，即使是商務旅客，最長逗留期限亦僅為兩周。相反，港人到越南的工作簽證期限為兩年。越南至少爭取了10年，期望可更易訪港，惟至今仍未能成事，曾有越南人獲本港的大學聘請擔任教授，但因簽證問題遲遲未能解決，改往美國教書。另有企業曾期望員工可到港培訓，惟簽證難求，令越南企業不願以港作為發展平台，商務往來機會紛紛轉移到新加坡及馬來西亞。

她強調，疫後越南對港人前往當地的簽證要求已有所放寬，可透過網上簽證辦理申請，費用減半至25美元，質疑港府為何不容許越南居民簽證便利，促成兩地人民及經貿的頻繁交流。她稱，越南已決定將於本月15日放寬對25個國家居民的簽證要求，惟當中不包括港人，暗指兩地簽證問題暫仍互不相讓；並透露港府官員將於本月底到訪河內，料相關簽證問題是屆時會面討論的議題之一。

大灣區航空月底起往返馬尼拉 大灣區航空上月推出越南胡志明市新航點，繼國泰航空、越南航空及越捷航空後成為第4間營運兩地直飛航班的航空公司。上月18日首航當日，由本港飛往胡志明市的航班上載客量達約六成。相反，由胡志明市前往香港的航班人數則較少。大灣區航空市場及銷售總經理陳詩珮表示，由於越南居民申辦簽證較難，料短期內相關航班載客量難以大增，她期望兩地可早日相互放寬簽證限制，以推動兩地的旅遊發展。

她透露，航空公司將於8月底開展往返菲律賓馬尼拉的定期航班服務，而今年下半年的重點目標是就現有的航點豐富班次，包括關西、台北及曼谷的班次，明年亦有計劃增設北京及上海新航點。