港擬收緊水產進口 日方稱不會報復

岡田健一

【本報訊】日本政府和東京電力公司最快於今個月內，把福島第一核電站經過處理的核污水排放入海，引起國際關注。港府亦聲言日本若一意孤行強推核污水排海，將禁止其最高風險縣份水產進口。日本國駐香港總領事館總領事岡田健一昨在電視節目表示，即使港府對日本部分水產進行禁運，但日方不會對本港實施報復措施；又強調日本排放核污水為安全之舉，不過未知日方確實排放核污水的日期。

指氚濃度符世衞飲用標準 當日方排放核污水後，港府會對日本10個都縣的水產進行禁運。岡田健一期望港府可兼顧兩地關係，憂慮會影響本港在日本國內的形象。他提到，現時有150個國家或地區無限制日本相關產品進口，更有28至29個國家或地區正廢除禁令，但內地、香港和澳門卻將加大限制力度。他認為，一旦港府加大禁制，會損害香港聲譽。

岡田健一又強調，若港府向日方實施有關禁制，也不影響日本政府支持本港「區域全面經濟夥伴協定」。他重申，核污水經處理後，若以樽裝水為單位，氚濃度只是世界衞生組織飲用水要求的七分之一，達到安全要求。

他補充，若日本當局排放有害液體至附近大海，日本人首先受到衝擊，認為所有政府也不會作出此類傷及自己民眾的愚蠢之舉。但在日方決定排放核污水至太平洋後，不少日本漁民組織示威反對日本政府的決定，憂慮環境安全。