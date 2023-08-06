潑水音樂節 爭拗晚上酒禁 臨開騷始放行

團體斥被當局妖魔化 險淪國際笑話 全球大型戶外潑水音樂派對「S2O 亞洲潑水音樂節」首度登陸香港，昨日起一連兩日在中環海濱活動空間舉行，惟活動險些胎死腹中成為「國際笑話」。香港持牌酒吧會所聯會昨透露，原獲酒牌局批出的臨時酒牌，賣酒時間由最初下午1時至晚上12時，大減5.5小時，至晚上6時半，幸好在多方周旋下，才獲批延長至晚上9時，惟另須遵守多項附加條件。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，連日來於中環海濱舉辦的潑水音樂節，主辦方原申請的賣酒時間為下午1時至晚上12時，惟前日收到酒牌局批出的臨時酒牌後才發現，賣酒時間大減5.5小時，只能維持至晚上6時半。其後，在多方聯絡及交涉下，經協商後的賣酒時間才獲延長多2.5小時，至晚上9時，但須遵守多項附加條件，才能得以放行。

僅延長2.5小時 須守多項條件 梁透露，所謂的附加條件，主要是要求主辦方禁止持有酒類飲品的人士進入濕身區，即主台附近，原因是執法部門聲稱場地濕滑，擔心如在酒精影響的情況下，或造成「人踩人」風險。他說，為應對新附加條件，昨日及今日兩日需額外增加人手，相信新增的條件將會影響參與人士的體驗。

他批評，本來是一個晚間的國際活動盛事，但一牽涉到「酒」，便隨即被當局「妖魔化」，並立即將它禁止，故認為本港的晚間娛樂市道會這樣差是有原因；又指假若一個已在多國舉辦的國際級活動也遇到這個情況，如不是當局經反映後可以立即再審視，豈不是又造成另一個「國際笑話」。

「S2O亞洲潑水音樂節」自2015年起，每年4月在泰國曼谷舉辦，結合泰國潑水傳統、電子舞曲和流行音樂而聞名。音樂節今年首度登陸香港，大會預料每日使用約15至20萬公升水，藉泰國潑水傳統，為港人沖走霉氣及送上祝福。場內分為主副舞台，其中「巨型水塔主舞台」約20米高、70米闊，場邊設有灑水系統，兩日合共逾40個表演單位輪流登場。