未涵蓋租用公司 綠色餐具平台捱轟

譚穎琳

【本報訊】立法會正審議管制即棄膠餐具條例草案，港府預計首階段最快今年第四季實施，主要派發膠刀、叉或發泡膠餐具，料於2025年實施的第二階段管制則擴大至即棄膠杯、膠盒等。環保署設立「綠色餐具平台」，提供即棄膠餐具替代品資訊予飲食業界及大眾。不過環團批評平台未有涵蓋市場上租用重用餐具公司的選擇，質疑無助減廢。

僅示替代品 有違倡議 綠色餐具平台顯示，現時累計有16間供應商登記，能供應133款即棄膠餐具的替代品，當中包括紙杯、植物纖維餐盒、盒蓋，或者是木叉、木匙等。綠色和平項目主任譚穎琳指出，平台上提到社會應源頭減廢，盡量使用可重用餐具，避免使用任何即棄餐具，無可避免的情況下才使用較環保的非塑膠餐具。不過，平台只刊登替代產品，而沒有重用餐具的選擇，無助解決廢物問題，亦違反當局的的倡議。

綠色和平續指，去年委託民調進行的調查發現，54%受訪者願意試用可重用器皿借還服務，另有44%人認為當局宜發展相關服務的政策，促請當局主動增撥資源發展重用餐具網絡，並訂立減廢目標及落實時間表。

另外，綠色和平自去年中，在中上環、灣仔等社區開展「重用杯借還計劃」，客人可以於指定36間咖啡店，透過借還系統借用不銹鋼杯，喝飲品後再向參與的咖啡店歸還。團體指該計劃獲多間分店的咖啡品牌響應，至今累計逾4,000次借還，歸還率達99%。