繳按金借用飯盒 港島東商業區試行

【本報訊】「嘢可以唔飲，飯唔可以唔食」！近期陸續出現借用飯盒餐具的計劃，市民可以繳付按金予食肆借用餐具，用膳後歸還可取回按金。港島東的重用杯計劃有意擴展至借用飯盒、餐具服務，而營辦商稱需為本港市場設計新飯盒。

港島東商業區「太古坊」已推行重用杯計劃多年，所屬的地產商指下一步是推行食物盒借用先導計劃，以太古坊作試點，初步構思食物盒分為兩種大小，以便餐廳盛載不同種類的食物，藉此減少使用即棄飯盒，期望未來能擴展計劃至更多商場。

研餐盒設計 保食物質素 營辦商「Muuse」香港區主管吳詠婷表示，重用餐具系統於新加坡、加拿大多倫多等地區已發展成熟，在新加坡更與當地的外送平台，合作提供重用膠盒予客人選擇，不過她說該膠盒的設計未必適合香港使用。

Muuse於新加坡供應的重用飯盒設計，設有密封膠條防漏，膠盒能放入微波爐加熱，不過吳詠婷補充，膠盒主要用來盛載沙律等新鮮食物，而本港餐廳提供的食物為熟食又多汁，該膠盒未必能持續保存食物的質素，需再研究適合的餐盒設計。

現時，有外賣平台正與世界自然基金會香港分會（WWF）合作，於中環至銅鑼灣一帶推出可重用餐盒計劃，供用戶叫外賣時付按金借用。平台指自去年10月至今年2月，已累積多達5,000個用戶參與計劃，借出餐盒高達10,500次。