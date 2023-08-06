借還杯 商界帶頭實踐 政府裹足不前

不足2年重用逾1.6萬遍 上班族早餐一杯咖啡醒醒神，中午外賣飯盒又送飲品，收工再飲珍珠奶茶，人人日用一兩個外賣杯，每日千萬個杯恐落入堆填區。商界、環團等先後推重用杯計劃，市民可借杯買飲品，毋須清洗便可還杯，鼓勵減廢。港島東商業區的地產商稱，計劃開展20個月已借還重用杯逾1.65萬次，認為港府可借鏡，推動全港性借還杯計劃。計劃營辦商則指，新加坡等地已有借還餐具服務多年，本港以往欠環保政策，推動港人減廢配套，落後於人。

現時本港減廢政策較集中於「轉廢為材」，惟「減少使用」方面着墨不多，依賴市民、環保團體、商界自行推動，有地產商自2020年11月起與重用杯營辦商合作，於太古坊開展智能環保杯借用計劃，市民下載計劃手機應用程式並綁定信用卡後，便可免費於指定咖啡店或食肆借杯買飲品，之後毋須清洗可直接歸還到收集箱，收回的杯子送到工場清洗後，再交回食肆讓客人「循環再借」。

毋須清洗直接放收集箱 計劃開展至去年底，累積逾1,000個活躍用戶，借還重用杯合共減少棄置逾1.65萬個即棄杯，平均每月減少逾800個紙杯、膠杯。太古地產可持續發展副總監何浩賢表示，計劃最近新增多種容量的重用杯，改善杯身設計，以貼合商戶需要，亦提供折扣、禮物等吸引人試用，改變市民生活態度。

參與計劃的咖啡店「TREEHOUSE」營運總廚曾穎希指出，近八成客人均為外賣，計劃前每天使用達50個杯，連同中環店便日用逾百個。她坦言用即棄杯很浪費，而使用不銹鋼杯，咖啡的味道更較紙杯佳，「沒有紙味」。客人試用重用杯後亦感方便，曾續說，不少人希望生活更環保，但礙於洗杯、隨身帶杯不便而卻步，現時便可以較低成本實踐環保生活，更稱計劃後，自攜杯購買飲品的人數比例由以往每10個人僅有一人，增加至兩人。

環保署推借用餐盒計劃 計劃營辦商「Muuse」香港區主管吳詠婷表示，港人了解與接受使用重用餐具的程度仍不足，商戶未有誘因參與，港府遲遲亦未起步推動可重用系統，認為既然未來實施垃圾徵費，何不轉用重用餐具，「將轉外賣盒嗰一兩蚊用喺可重用餐具上」。

環境保護署回應指，「管制即棄膠餐具」修訂條例草案最快明年初交予立法會審議，以從源頭減少使用即棄膠餐具，而現時超過90%政府場地食肆已全面停用即棄膠餐具，又說環境及自然保育基金正資助一個重用餐盒計劃。該署亦正聯同環境運動委員會於7間大學推出免費借用餐盒服務第二階段先導計劃，並會繼續資助社區可重用餐盒借用服務等途徑，鼓勵全民「走塑」，從源頭減廢。記者陳澋俊

客人使用重用杯後需交到收集箱。（黃仲民攝） 吳詠婷