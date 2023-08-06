石屎剝落罰款欠阻嚇 研設樓宇維修局執法

危樓隨處見 900幢未檢 近日有多宗天降石屎意外，舊樓淪為「市區炸彈」，維修及保養問題引起關注。屋宇署曾稱，在到期而仍未遵辦通知的2,700幢樓宇中，1,800幢已委聘註冊檢驗人員，而餘下900幢仍未委聘註冊檢驗人員樓宇，署方將陸續發出警告信。測量師學會建築政策小組主席何鉅業建議成立「樓宇維修局」負責執法，勿讓業主誤以為政府會「包底」樓宇維修工作；有議員則認為可先解決最高風險的樓宇失修問題，再進行防範工作。

何鉅業表示，舊樓維修問題存在逾10年，但對於失修樓宇業主，現行執法「嚇不到業主」，往往最終僅罰款數千元，欠缺阻嚇性，但又要花大量資源及時間處理法律程序，建議當局可以定額罰款方式處理。

盼容許舊樓聯合維修 何續稱，政府不能單以一個部門負責跟進舊樓維修，屋宇署的角色是執法，不能直接進行維修工作，故期望成立負責舊樓維修的機構。當局另可以一條街或小區為範圍，容許舊樓聯合維修，由承建商檢驗及維修高風險的部分。

議員謝偉銓指出，現時是以風險為本，解決高風險的樓宇失修問題，再進行防範工作。他曾向政府提出中長期措施建議，惟未被採納，例如倡當局修例，新樓出售時每呎樓價抽1%成立基金，用作未來大廈維修；至於現樓則成立配對基金，協助修葺等工作。

市區重建局非執行董事、議員鄭泳舜亦稱，明白多宗石屎剝落意外令市民擔憂，但在已參加「樓宇更新大行動」的樓宇中，依然有900幢未開始檢查工作，情況不理想，加上屋宇署執法被動，期望該署可主動檢查。鄭又認同應設協調機制予屋宇署、民政事務總署及區議會商討，一同處理舊樓維修問題。