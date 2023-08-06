積極發展機場城市 重建港航空業

【本報訊】疫後航空業爭取復甦，運輸及物流局局長林世雄指，過去一周參與了「民航周」，與逾千名航空界專業人士共同探討大灣區如何為航空旅遊及空運貨物帶來新機遇及新技術，與會者普遍對香港國際機場發展成為「機場城市」的前瞻性策略，以及積極應用科技建設智能機場。

林世雄昨在網誌表示，國際航空論壇吸引了逾1,000名來自24個國家或地區的航空界專業人士參加，論壇主題是新常態下重建航空業，探討大灣區為航空旅遊及空運貨物帶來的新機遇及航空業新技術趨勢等議題，與會者對香港國際機場發展成為機場城市，以及應用科技建設智能機場，例如發展無人駕駛系統等，均給予肯定和支持。

另外，香港國際航空學院本周為超過100位參與「大灣區青年航空業實習計劃」到香港國際機場實習的內地學員舉辦開學禮，他認為實習生有機會在堪稱「航空界少林寺」的香港國際機場工作期間，會獲得很多寶貴經驗和專業知識，航空學院已與內地多所院校達成合作協議，會在第4季安排更多大灣區青年到香港國際機場實習。他呼籲有興趣投身航空業人士，可趁周末到香港國際機場職業博覽會，會場有超過50家航空業和機場相關的公司和機構參與，提供超過6,500個空缺。