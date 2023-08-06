9月開學車流勢大增 港府誇口：不會三隧齊塞

政府收回西隧後，三隧分流的「633收費方案」實施不足一周，三隧車流量亦有變化，紅隧及東隧車流分別減少4%及1%，西隧則升3%。運輸及物流局局長林世雄表示，三隧分流方案有調整機制，可按實際情況微調收費，又相信即使9月開學後車流量多了，或第二階段分時段收費都不會令「三隧齊塞」。

林世雄昨日在電視節目表示，車流量的變化幅度是預期之內，即使9月開學後，或實施第二階段的不同時段不同收費後會車多，但當中的幅度都是可以計算的，故他認為出現三隧齊塞的可能性甚低。

每次調整最多加３元 他續指，三隧分流方案設有調整機制，可按實際情況微調收費，一旦交通情況令隧道塞車，甚至是塞車的程度令附近不是使用隧道的交通都受阻，運輸署署長可以調整收費，但每次調整最多3元。

對於政府目標今年內實施第二階段收費，他指需要「易通行」配合，9月開學後需再觀察市民的駕駛習慣，目前未有確實的實施日期。另外，港車北上實施已超過一個月，至今批出約5,000輛車，目前名額是每日300個，他指正努力爭取增加每日名額，並與公安廳等內地相關部門跟進，希望加快進度。

政府上周三（2日）收回西隧專營權，重掌隧道費的自主權，同時於西隧、紅磡海底隧道和東區海底隧道實施「633」方案，其中私家車行經西隧收費60元，行經紅隧和東隧收費30元；的士行經三隧，任何時段收費均劃一25元，其他車種收費不變。

另外，西隧今晨5時起實施不停車繳費系統易通行，昨晚一帶實施臨時交通安排，期間西隧來回方向、往西隧的支路，將臨時封閉一小時；兩條通宵專營巴士線N962及N969亦需改行紅隧。運輸署提醒市民，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過易通行繳交隧道費，毋須停車或排隊付款。所有人手收費亭及快易通車道將會取消。