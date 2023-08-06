醫健：伶牙俐齒：小習慣可有大影響：牙周病患者行為剖析

牙周病患者成千上萬，每一個案例的故事都不盡相同，但也不難找到相似之處。正所謂積少成多，一個不理想的小習慣長年累月下可帶來嚴重的口腔問題。

眼不見為乾淨？ 牙菌膜是牙周病形成的主因，牙肉邊緣不乾淨的情況在牙周病病人口中十分常見。一部分病人會長年集中清潔一些容易清潔，肉眼見到的位置，例如前牙外側部分。但是，牙齒除了外側面外，所有內側面、牙縫，特別在後牙位置也需要清潔。眼不見不等於乾淨，剛剛提及的地方正是牙周病病人經常忽略地方，亦是牙周病率先形成熱門位置。

「碰它會很痛所以我不碰」 牙肉發炎在牙周病病人口中較為常見，有時候發炎得厲害， 牙肉可能會紅腫，甚至碰一碰也會出血。若是因為碰它會出血會痛，就撒手不管，天天避開不刷，那就大錯特錯了。牙肉發炎多數跟細菌有關，避開不刷它正中細菌下懷，細菌沒有受到干擾因而繁殖得更快，發炎更嚴重，病人更不想刷，形成惡性循環。當牙周病發展到後期，牙槽骨萎縮、牙齒開始鬆動，病人就更加不願意清潔了。

「忍一忍就過」錯過最佳治療時機 痛或不適，在某程度上是一件好事而不是壞事。因為這是身體給病人警號，口腔出現問題，是時候要找牙醫檢查，及早治療。如果牙肉不適、牙肉萎縮、牙齒走位、牙齒鬆動，甚至牙齒脫落，都選擇忍耐一下，適應了就算，治療時機只會白白流走。到病人忍無可忍時才求醫，病情或早已十分嚴重，要撥亂反正自然要經歷較繁複、辛苦及昂貴的療程了。

我朋友說、我鄰居說、我看網上說 人體的構造十分奧妙，口腔內發生的事也大有學問。發生在其他朋友口腔內的事，未必能夠搬字過紙地套用在您身上。同樣網上的說法，也需要小心解讀，內容農場的資訊切勿當真理，隨時中伏。要了解清楚自己口腔的問題，還是正正經經找個牙醫及早就診，為您制訂個人的治療方案（personalized dental care）吧。

牙科醫生陳溢謙