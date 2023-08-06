翹英康怡分校突復課 有自稱代表承認拖糧

【本報訊】開辦接近27年的翹英教育（Brilliant Education）上月29日突然全線結業，事件導致逾500名家長及學生受影響。一周後位於康怡廣場的分店昨日突然重開，更有教師授課，不少家長前來查看情況。有一名自稱獲校方授權的代表稱，中心正盡快安排復課，以確保師生利益，強調關閉學校並非公司董事會決定。

位於康怡廣場的分校昨日起即時復課，而地舖的翹英分校門外亦貼出告示，提醒學生到商場5樓一個名為「翹青」的補習社單位上課，現場有兩至3名學生上課，另有4名導師在場。

稱關閉結業非董事會決定 該名自稱獲公司授權代表的顏先生指，中心將盡快安排復課，以保證師生利益，並強調學校關閉結業不是公司董事會決定，反指是有人張貼出來。他續說，就復課事宜，公司近日透過社交媒體群組與家長或老師溝通無效，形容「講一句就已經被人踢出群組」。

顏指雖然課程延遲了一周，但中心將按照合約繼續提供課程，亦相信可以為學生補課，至於退款與否則取決於實際情況，目前卻難以定論，此外，他承認的確存在教師欠薪問題，亦有部分教師已辭職。