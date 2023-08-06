調查：逾六成照顧者冀改善 照護食 質素

【本報訊】吞嚥困難會影響不少長者進食。香港大學教育學院吞嚥研究所所長陳文琪昨早於電台節目稱，逾六成照顧者期望改善專門給吞嚥困難長者進食的食物質素。

她與團隊合作制訂「照護食標準指引」，以國際權威標準為藍本，將「照護食」食物和飲品類別分為9個等級，方便需要進食不同杰度的長者選擇，最終改善長者的飲食問題。

食物按不同杰度分9級別 陳引用港大吞嚥研究所的調查顯示，約60%安老院舍長者和40%接受日間服務的老人，均有不同級別的吞嚥困難，他們通常需進食經特殊處理的食物，例如進食有碎餐、糊餐和添加凝固粉且較杰的飲品，又稱「照護食」。

而香港社會服務聯會於2019年進行「照護食的使用現況及需求調查」，發現逾六成照顧者期望改善食物質素，惟不了解相關知識及技巧。社聯近日聯同港大吞嚥研究所和中文大學食品研究中心，一同制訂「照護食標準指引」，陳解釋，指引以國際障礙飲食標準（IDDSI）為基礎，不少發達地區也根據有關標準將「照護食」分為9個級別。

0至4級是不同杰度的飲品，0級與一般飲用水同樣稀薄，4級是高度杰，飲品之中稀稠度最杰的級別。3至7級是反映不同質地的食物，4級的食物的稀稠度和杰度較高，呈糊狀，以此類推。

指引推出後，照顧者明白預備低度杰飲品的方法，合乎長者口味，他們也樂意飲用添加凝固粉的水。網上有專門製作不同杰度的商店更有涼瓜牛肉、魚香茄子、西檸雞等食物可供選擇，陳認為研究所可與部分餐廳合作，讓吞嚥障礙的長者進食得更加方便。