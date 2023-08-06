擬設藥品監管機構 助審批提速 加快應用

【本報訊】本港缺乏藥品監管和審批的機構，難吸引外國藥廠落戶香港。政府早前透露，考慮設立類似美國食品及藥物管理局（FDA）的監管機構，負責在藥品進入市場前進行審批，加快藥物審批程序。身兼中大內科及藥物治療學系系主任的中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示歡迎，認為藥物審批過程不用受制於人，可加快藥物研發。

盼吸引藥廠落戶本港

許樹昌表示，現時若有藥物想在港應用，先要美國等機構做評核；但若本港已設立審批監管機構，便可加快藥物研發，吸引藥廠落戶香港。以鄰近的新加坡為例，該國提供的良好條件，已吸引不少藥廠設廠到當地發展。他解釋，由於香港經常進行藥物臨床研究，數據又準確，易被海外藥廠邀請參與臨床研究工作，假如本港再增設藥物審批機構，相信相關產業會有更大發展空間，新藥亦能加快應用。