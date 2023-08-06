流感確診恐再踏高峰 4童不治 均無打疫苗

暑假回校 專家：注意個人衞生 流感活躍度過去數個星期不斷上升，中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在電台節目表示，本港近期的流感確診比率為8.6%，漸靠近流感基數9.2%，預料會再踏入流感高峰期，因為即使冬季流感已結束，過去疫情3年間，很多市民未曾接觸流感病毒，沒有相關抗體，故夏季也會有流感爆發，建議市民盡快接種流感疫苗。他指，外國藥廠正研發第3代新冠疫苗，即針對XBB病毒的單價疫苗，研究顯示抗體效果不錯，料本港最快數月內可引入。

近期本港流感確診比率達8.6%，逐漸靠近流感基數9.2%，若去到底線有時會再上升；絕大部分個案H3N2相關。許樹昌估計，原因是由於疫情期間不少人未接觸過流感病毒，無打流感針，體內亦無抗體。他又提到，根據衞生署資料，兒童鼻病毒及呼吸合胞病毒個案感染增多的迹象，提醒要注意個人衞生。

各地新冠個案有回升 另外，日前一名感染甲型流感危殆的25月大男嬰，出現兒童急性壞死性腦病併發呼吸衰竭後死亡，令今年兒童流感嚴重併發症死亡個案增至4宗。許樹昌指，以上4宗死亡個案均未打針，家長應多加留意，當暑假後學童回校，也應注意個人衞生。

至於新冠病毒方面，許樹昌表示，南韓、新西蘭及新加坡等地疫情有回升，港人到該地旅遊時應小心，避免到人多的地方。他亦提到，外國藥廠正研發第3代新冠疫苗，即針對XBB病毒的單價疫苗，目前研究顯示抗體效果不錯。

他預料，本港最快兩至3個月內可引入有關疫苗，若當時社區仍流行XBB病毒，有望可減少感染率，市民亦毋須再頻密地打針，估計一年接種一次便可。不過他提醒，如高危組別包括長者和長期病患者，應及時接種加強劑，不應等第3代疫苗。

流感活躍度過去數個星期不斷上升。 專家建議市民盡快接種流感疫苗。 許樹昌