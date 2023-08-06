多項設施無錢起 隨時爛尾收場

【本報訊】自港府提出發展西九文化區至今已有逾20年，但文化區內多項建設仍未起完，蹉跎歲月。西九文化區共分為3期工程，包括多項文化藝術設施，例如演藝綜合劇場、戲曲中心等，不過其中屬第3期工程的音樂中心、大劇院等數項設施全部「無錢起」，落成無期，隨時爛尾收場；而M+和香港故宮文化博物館更是「生不逢時」，開幕遇上疫情，M+首年因此閉館近4個月。

M+開幕正值疫情 曾閉館多月 西九文化區佔地共40公頃，由港府早於1998年提出有關規劃至今，但屬第3期工程轄下的4項核心文化及藝術設施，包括大劇院、音樂劇院、音樂中心及中型劇場，至今仍「無錢起」。西九文化區管理局坦言，需要視乎狀況及未來發展才能決定時間表。至於演藝綜合劇場，包括演藝劇場、中型劇場和小劇場3項設施則仍在興建中。

而現已啟用的藝術設施則包括香港故宮、M+、自由空間、戲曲中心等。不過香港故宮和M+落成時均適逢疫情，而M+原本有提供首年免費優惠予全港市民，卻因應第5波疫情太嚴重，導致中間有近4個月閉館期，重開後亦未有「補數」予市民。