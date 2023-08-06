餐飲昂貴交通不便 市民彈多過讚

【本報訊】自從西九文化區開放後，到場參觀的市民彈多過讚。與愛犬同遊的李小姐表示，現場餐飲價錢偏貴，交通不太方便，由於寵物不能乘搭公共交通工具，她帶狗狗到場只能乘搭的士。她又指該些餐飲場所，在門口張貼了不准狗狗進入的告示，她無奈地只好自帶食物到場。現時天氣炎熱，狗狗可能會中暑，惟因不能進入有冷氣的室內地方，她只能帶狗狗到室外陰涼處避暑熱，希望政府能夠作出改善。

一到晚上烏燈黑火 結伴同遊西九文化區的李小姐及馮小姐稱，現場交通需作改善，黃昏時候車人數眾多，加上泊車不方便，指示又不清楚，認為是首要改善之處。她們均指出晚上餐飲「冇乜選擇」，又無酒飲，加上價錢頗貴，「一係即時走人，一係捱肚餓，夜啲先出去食」，如果多一些餐飲店及價錢便宜些便最好。兩人亦批評現場晚上照明不足，周圍烏燈黑火。另外，西九文化區要增辦多些活動，例如讓一些知名度不高，但有心搞演唱會的藝人開騷。

此外，有市民李先生認為，以西九文化區的位置而言，交通尚算方便，花10數分鐘便可抵達附近商場乘搭港鐵，距離可以接受。但他批評文化區的餐飲價格高昂，單是他剛買的飲料，便要索價逾100元，加上附近並無便利店，感覺頗為不便。李先生建議，文化區的人流和商舖要取得平衡，認為可以在該處開設幾間酒吧，比較適合年輕人。他苦笑道：「唔使搞咁多花臣，總之畀個空間大家抖吓氣。咩規則呀、劃區呀就唔好搞喇！」並且希望政府可為港人提供更多設施優惠，照顧本地市民需要。

另外，到文化區散心的鄭小姐與李小姐，前者指中港恢復通關，加上其他外地旅客，可能帶來較多人流，認為可以增加餐廳及交通配套，而附近餐廳收費不菲是一大缺點；後者則認為文化區的指示不太清晰，不時會聽見他人問路。她又補充，文化區倘放置太多設施，反而限制來客自由發揮，亦會減少寵物跑動空間，但偶爾舉辦周末市集等活動是可以考慮的方案。