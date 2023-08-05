家長放閃要留神 勿誤洩子女私隱

有開心嘢，梗係要同三五知己分享，咁先可以加倍開心㗎嘛！現時科技發達，想分享快樂何其簡單，撳幾個掣擺上社交平台咪得。之不過，就算係簡單嘅事，做之前都要三思，切勿被情緒沖昏頭腦，唔係好容易鑄成大錯，樂極生悲！

舉例嚟講，時下好多新生代家長識得用社交平台，而且仲好鍾意喺平台上分享家庭事，好似話貼吓家庭相，又或者子女考試考得好，又貼上網炫耀吓咁。無可否認，假如親友見到之後點讚，仲留言誇讚幾句，家長梗係格外開心，但有冇諗過，子女嘅私隱好可能會因此外洩呢？有啲家長可能第一時間反應會係：「小朋友有咩私隱呢？外洩咗都唔係大問題啦！」呢種諗法查實唔恰當，皆因對小朋友造成影響，雖然未必會即時浮現，之但係倘若浮現，往往係嚴重且深遠，甚或可能影響子女成長，乃至未來升學同就業！

呢嗱！私隱專員公署前日就發出《Sharenting 家長「放閃」須知》單張，提醒番家長喺網上分享子女日常生活時，應該要注意嘅事項。當局仲強調將子女嘅資料、照片或片段擺上網，等同「放出公海」；何況有啲家長唔單止會上載一啲普通照片，連私密照、沖涼直播、成績單都會擺上網，甚至子女嘅同學朋友都唔放過。一旦被人下載、保留或者轉載，有機會對當事人心靈造成傷害，仲好容易被人利用添。

好似話一啲喺家長眼中，屬於搞鬼、得意嘅照片或影片，對當事人嚟講可能係「黑歷史」，根本唔想畀人知道或提起，每次畀人喺網絡搜索到，都係一種打擊。又例如，家陣連小學生都會玩社交平台，做咗同學自然會互相添加好友，呢啲「黑歷史」因而曝光，輕則會連累子女畀人嘲笑、起花名，重則有可能引發欺凌行為，唔係講玩㗎！舉個再誇張啲嘅例子，現時詐騙黨橫行，無論年輕人抑或長者，都有人中招，原因在於騙徒對於受害人嘅資訊掌握得太全面，甚至連細個讀邊間小學都知，令受害人放下戒心；有冇諗過，可能就係因為成績單被擺上網所致呢？

喜歡炫耀子女，並唔係香港父母獨有，全世界都係咁。之不過，大家又知唔知喺外國，有唔少因長輩將兒孫嘅照片擺上網，結果一家人法庭相見嘅案例呢？講到底，「開心Share」都係想大家一齊開心啫，假如搞到大家都唔開心，又何苦呢？所以話，家長假如想分享家庭幸福相片，諗清楚張相有冇咩問題先，同時提高番自己社交帳號嘅私隱保護，唔好個個網貼都「公開」，最好就梗係得到當事人同意啦，咁咪大家開心囉！