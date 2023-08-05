龍七公：天堂有路不走 地獄無門進來

香港文化是甚麼？當然不是甚麼有良知、講公義、核爆都唔割席，而是講潮流、要即興、乜都三分鐘熱度。正所謂「執輸行頭慘過敗家」，由搶限量版波鞋，到一窩蜂炒新股，再到出海打卡追鯨魚，全部爭先恐後，唯恐不及。結果高潮過後是爛攤，可憐布氏幼鯨誤闖香港水域，最後命喪香港人的劣質文化之下。

西貢連日有布氏鯨出沒，情況罕見，由是又激起香港人一窩蜂的趁墟心態。不但租船出海近距離觀鯨，更以打卡放上網為時尚，商人見有利可圖，更是不聽保育團體勸告，頻繁載人出海。

活生生的布氏幼鯨，由龍精虎猛，到遍體鱗傷，再到一命嗚呼，甚至腸臟外溢，死無全屍，幾可肯定是被船隻螺旋槳擊斃，不過是短短數日間的事。如今淪為香港劣質文化的犧牲品，正是「天堂有路你不走，地獄無門闖進來」。小鯨魚，惟望你下世帶眼識路，不要再在香港水域出現。

事實上，香港人的質素向來不過爾爾，偏偏常常自以為是，自認高人一等，真不知哪裏來的自信。就說對待動物，儘管本地確有許多愛貓愛狗之人，但虐貓虐狗同樣不在少數。近日就有網民圖文並茂踢爆，啟德某屋苑一隻白色西摩犬長期遭受不人道對待，全日被困天台日曬雨淋，更長期戴住口罩，連水也不准飲，不時發出悲鳴。住在該屋苑兼有私人天台，非富則貴，但戶主對待寵物毫不仁慈，即使執法人員及愛協人員上門警告，至今也未見大改善。

更不必說，2020年深井豪景花園，有30隻小動物被兩名男子掟落街，非死即傷，但律政司竟以證據不足為由放生兩名「動物殺手」，簡直豈有此理。

一節見則百節知，連政府都不重視動物生命，也就難怪上述的布氏幼鯨被發現滿身傷痕、疑為螺旋槳所傷後，漁護署依然定過抬油，愛理不理。不是說並非新傷，就是說專家認為無需要跟進，放任不管，拒絕施援，終於瓜柴。再說，漁護署名不副實，毫無「護理」動物之心，早就不是新聞。例如年前無端白事為西貢流浪牛套上追蹤頸圈，令牛牛痛苦流淚；復被揭發在金山郊野公園一帶加裝帶刺圍欄作保安用途，導致多隻猴子受傷。至於該署動輒對動物施以人道毀滅，更是一以貫之，何「護」之有？

打卡炫耀 趁墟喪玩 就算是海洋公園，聲稱保育稀有動物，其實也是嘥氣。最經典莫如國家送贈的國寶級中華鱘，10年間被園方養死12條，可謂莫名其妙，冤哉枉也。

最令人側目的是，在布氏幼鯨傳出死訊後，竟有不少人聲大夾惡批評輿論小題大做，說日本也有捕殺鯨魚食用，香港死一條何需大驚小怪？是的，日本市容整潔，人民守規矩，不值得我們學習；反而嗜血濫捕，屢勸不改，值得我們拿來做開脫藉口。

由此可見，香港人真的不配談文明說保育，還是繼續食買玩、影相打卡炫耀、今朝有酒今朝醉吧！