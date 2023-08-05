自成一家：中巴經濟走廊挑戰大

今年是中巴經濟走廊啟動10周年，中國副總理何立峰日前以國家主席習近平特別代表的身份前赴巴基斯坦出席相關慶祝活動。何立峰是習近平的親信，北京派他擔任中方代表，對中巴經濟走廊的重視程度由此可見一斑。

關於建立中巴經濟走廊的倡議，是2013年時任中國總理李克強訪問巴基斯坦時提出的。當時北京希望將中巴經濟走廊打造成為一帶一路倡議的旗艦項目，而巴方也有意通過該項目加快發展國內經濟，結果雙方一拍即合。中巴經濟走廊過去10年為巴國帶來直接投資200多億美元，並創造近24萬個就業崗位，成果相當顯著。

但中巴經濟走廊未來恐怕將面臨不少挑戰，首先是來自巴基斯坦國內的政治風險。巴國政治力量分散，不同派系與各省的利益訴求不同，都會影響到中巴經濟走廊日後的建設。以巴國面積最大的省份俾路支省為例，隨着中巴經濟走廊項目不斷推進，該省已成為中國重要海外投資目的地。儘管經濟走廊對俾路支省明顯帶來經濟益處，可是該地區長期貧窮落後，俾路支人在政治上又缺乏話語權，一些分離組織過往將中巴經濟走廊視為掠奪俾路支省資源的陰謀，頻頻發動針對中國人的恐怖襲擊。若俾路支省經濟未能快速發展，俾路支民族分裂組織還會繼續破壞中巴經濟走廊的基礎設施。

當然，中巴經濟走廊最大的挑戰仍然是來自國際，美國已將中國視為最大競爭對手，近年除了實施印太戰略，也不斷攻擊北京的一帶一路倡議。中巴經濟走廊是一帶一路倡議的重點工程，自然也受到美國高度關注和抹黑打壓。不難想像，未來一段日子中巴經濟走廊建設的外圍環境依然不容樂觀。