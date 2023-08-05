激濁揚清：大國博弈一個難解弱點

日本總務省上周公布，本國人口連續14年減少，截至今年1月1日數量為約1.2億人，較去年減少逾80萬人，降幅創1968年開始統計以來新高，萎縮情況不可謂不驚人。然而，外國人數量增至299萬人，是2013年統計以來最多。人口萎縮問題並非日本獨有，在講究大國博弈的今天，它甚至左右着最終的勝負，誰趕緊防止問題進一步惡化，誰便更有勝望。

南韓國防研究院資深研究委員趙寬鎬早前發表報告，指受到低生育率的影響，曾有60萬大軍之稱的韓軍，不但於2018年跌破60萬人，去年更首次跌破50萬人大關，實際兵力僅48萬人。更甚的是，根據人口資料推測，預計20歲男性人口將從2036年起下滑至22萬人以下，2042年還將銳減至12萬人，對兵源構成沉重壓力。雖云現代戰爭更着重於無人機、電子戰的使用，蟻多摟死象的情況未必太常發生，惟撇開壯丁入伍的問題不談，一個國家如果年輕勞動力不足，已足夠令其失去大部分競爭力。

全球工業化及現代化經濟體正面臨生育率逐年下降的風險，中美兩國亦不例外。內地去年人口比前一年減少85萬人，近61年來首次錄得人口負增長。新冠疫情下，美國亦錄得立國以來的最低人口增長率。惟美國人似乎更早意識到問題的嚴重性，約翰斯霍普金斯大學研究顯示，德薩斯州嚴禁墮胎法律生效後的9個月，約有9,800名嬰兒因此「檢回一命」，在爭議聲中，亦為美國想要再次偉大帶來一點點助力。

評論指中國的出生人口持續下跌，加上預期壽命的長期上升，總有一天會沒有足夠的適齡勞動力推動經濟高速增長，勞動力短缺亦令稅收減少，使養老金體系受壓。及早扭轉人口老化的劣勢，非常關鍵。