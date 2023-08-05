筆下風雲：麥卡錫主義捲土重來

電影《奧本海默》在歐美大收，在香港也掀起一些話題。戲中除了講述原子彈之父參與美國政府「曼哈頓計劃」的前因後果之外，亦有提到一些同樣有份參與計劃的頂尖科學家，在二戰後美蘇冷戰、麥卡錫主義盛行的年代都沒有好下場。當時的政治環境，美國嚴防蘇聯和共產主義滲透，已到了草木皆兵的地步。想不到幾十年後的今日，麥卡錫主義竟然捲土重來，只是針對的對象由蘇聯換上中國。

普林斯頓大學、哈佛大學和麻省理工學院收集的數據顯示，2021年有1,400多名在美接受培訓的中國科學家放棄美國學術單位或企業的工作，轉而回到中國，人數比前一年增加22%。這僅是前年數字，回國潮至今不衰，且愈演愈烈，尤以著名結構生物學家、美國科學院院士顏寧去年底高調現身深圳全球創新人才論壇、並創立深圳醫學科學院最為轟動。據報，3年間美國已流失逾3,000名華裔科學家。

中國教育部去年一份關於留學生的報告亦顯示，有八成旅外人才選擇回國發展，數字為近年的最高。過去中國貧窮，國人都視美國為天堂，吸引四方八面的人才投奔，也促成美國二戰後富裕繁榮。但隨着中國崛起，許多方面都有力挑戰美國霸權，美國危機感與不安全感與日俱增，終日疑神疑鬼，諜影幢幢。當地一些出色的華裔科學家首當其衝，不是被懷疑竊密，就是被當成間諜，走得快好世界何足為奇。

來說是非者，就是是非人。美國之所以思疑所有華人都是間諜，皆因它自己同樣以這種手段滲透中國。從中情局局長最近公開宣稱已在華重建間諜網，可見一斑。美國放棄大熔爐精神，中國則不斷吸收精英，此消彼長，麥卡錫主義只會令美國故步自封。