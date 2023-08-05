強詞有理：間諜鬥法

道高一尺，魔高一丈，中美兩國圍繞間諜滲透與反間諜的鬥法愈演愈烈。美國中情局局長伯恩斯公開宣稱已在華重建間諜網，並且取得進展，中國國家安全部隨即發表文章，呼籲全社會動員反間諜。你有張良計，我有過牆梯，爾虞我詐，各施各法，本是很正常的事，但美方似乎沉不住氣了，國務院發言人米勒除了表示關注，並指中方鼓勵公民互相監視是令人非常擔憂的事情，美方會一如既往地密切關注中方擴大反間諜法的實施情況云云。

這就奇怪了，每個國家都有反間諜的法律和行動，都不可能容許外國間諜自出自入，美國唯獨對中國的做法表示關注和擔憂，未免太着迹了，這不是此地無銀三百両嗎？美方偷換概念，將中方全社會動員反間諜說成「公民互相監視」，分明是一種抹黑手段。實際上，中方之所以這樣做，正是因為美方太過囂張，竟將見不得光的間諜活動擺上枱面，等於公開表明已經對華進行各種滲透，中方能不提高警惕嗎？能不嚴防死守嗎？

中國今年7月推出新版《反間諜法》，美國政府即大肆渲染，警告記者、學者及研究人員可能面臨法律風險，甚至建議美國公民重新考慮前往中國旅行，搞得風聲鶴唳、草木皆兵似的。其實只有做了虧心事的人，才會害怕《反間諜法》。美方刻意對記者、學者及研究人員示警，恰恰提醒中方要特別留意這些人，因為他們正是最容易被間諜滲透的目標，內地不少所謂公知帶路黨，就是以這些身份作為掩飾。

內地和香港有些人一直否認有外部勢力滲透這回事，顯然是睜眼說瞎話，伯恩斯公開炫耀重建間諜網就是有力證據。既然美方如此招搖，就不能怪中方全社會動員，如果有美國間諜因此落網，最好去找伯恩斯算帳，是這位局長大人變相出賣了手下。

說到反間諜，美國才是真正的草木皆兵。這些年不知已有多少華裔學者和科學家被誣指為間諜，搞得人人自危。最典型的例子是「李文和案」，這位華裔科學家被指控向中國洩露核武機密，即使最後查無實據，也是不了了之，白白坐了9個月冤獄，事業和前途盡毀。他曾慨嘆：「一個像我這樣的中國人，不論多麼聰明，多麼努力，永遠不會被美國社會接受。」美國奉行麥卡錫主義，反指中國民眾互相監視，這是甚麼邏輯！