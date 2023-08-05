龍吟虎嘯：意大利的奇葩和扎眼

七大工業國集團（G7）的意大利，2019年和中國簽訂了參與「一帶一路」的倡議，4年後表示要退出倡議。意大利國防部長克羅塞托聲稱，當年意大利加入「一帶一路」倡議是「草率和極為糟糕」的，「一帶一路」只令中國出口倍增，對意大利沒有帶來同樣好處。

意大利方面由國防部長攻訐中國的「一帶一路」倡議——這個旨在為人類命運共同體、和平發展的經貿大計——是非常奇怪乖謬的。這件事與「軍事國防」並無關係，何勞國防部長說三道四？不過，當我們知道在意大利政壇深具影響力、今年6月逝世的前總理貝魯斯干尼5月曾發表惹火言論，我們就明白了意大利國防部長為甚麼要「插嘴」了。這位前總理為了給鼓吹的歐盟強軍建議找理由，竟然荒謬地拿假設中國「佔領意大利」打比方。原來，在意大利的一些政客心裏，歐盟要強軍，不僅僅是為了「對抗美國」和「戰略自主」，還有防止「中國佔領意大利」的意思。

意大利很「奇葩」，從二戰結束到2022年國會選舉，意大利70多年裏產生了68屆政府，平均每屆政府的壽命是1.1年。這樣的走馬燈政府，怎麼可能會「政策穩定」？從2019年至今4年，意大利政府才改變對「一帶一路」的政策，算是「非常持久」啦！

《紐約時報》駐歐洲首席記者曾評論，意大利這片土地，好像一隻腳插進地中海的中央，東西南北有多個強權一直在這裏分而治之，導致民眾對全國性中央政府的信任度低，造成了如今意大利國會政黨政治的四分五裂。明白意大利的歷史和政治背景，就明白4年前和中國簽約參加「一帶一路」倡議對意方而言，恐怕真是草率成性的。

去年2月俄烏之戰爆發，美國總統拜登聯合盟友同時打壓俄羅斯和中國，意大利不能不和美國、歐盟行動一致，它是G7中唯一與「一帶一路」有牽連的國家，實在太「扎眼」，不必老美怎麼施壓，它要「識做」也。