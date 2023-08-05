坦言集：後美時代

當前美國是用不斷的戰爭來解決它嚴重的結構危機，可是，這只不過是飲鴆止渴，愈是這樣，問題愈是嚴重，危機只是被拖延，不會自動消失。但是，戰爭不一定可勝，美國面對的對手已勝於過往，美國的戰力也大不如前，這樣依靠戰爭也產生出更多的問題來，危機拖延後，爆發起來的破壞性更大。

一是無論勝敗，戰爭結束便會縮減戰爭消耗形成的需求和生產。美國在二次大戰後靠掠奪歐洲列強的市場與海外資源，以及歐洲重建來應付經濟的戰後大不景氣。但今天，無論是中東、北非和東歐的動亂，除了伊拉克和利比亞的石油儲備一下子可被掠奪外，美國沒有穩定的新增收入來刺激經濟。美國國庫空虛，外債嚴重，也便沒法再用馬歇爾計劃形式去重建烏克蘭，製造新的需求與生產。結果，美國經濟便會跳落比2008年更嚴重的危機。這是美國打不下去、停又停不了戰爭的兩難困境。

二是撇除戰爭經濟，包括國防工業的超前擴張，美國經濟只剩金融，但亦是借來的金融，依靠國外轉移過來的資金和國債支持的美元價值。資金無祖國，可從國外轉移到美國，也可以轉移往別國，美國本土資金也一樣，可轉移往別國。資金流出的話，美國國債的泡沫便失去了實質支撐，美元的價值與美國聯儲局發行貨幣的能力也立時大大下降，美國國債償還毀約的機會大，更增添市場的不信任，國際經濟加速去美元化，形勢會是一落千丈，積累的危機將全面爆發出來。

於是，強美元、美元利息、美國國債市場信任度，乃至和美國股市、資金外逃連接在一起，連鎖地動搖起來。一旦美國處理不佳，或海外因素（如中歐日等政府的貨幣政策）改變，聯儲局和美國政府是沒法可以挽救的，差別只會是軟着陸或硬着陸。軟着陸要靠中歐為首的國際金融經濟力量的支持與合作，可是美國還在壓迫中國、歐盟和沙特阿拉伯等，這些國家會心甘情願地犧牲本國利益來救美國嗎？抑或是借此機會自主自立，擺脫美國的奴役式束縛？中俄更不在話下。

在這個歷史的轉折點，美國是危機重重，爆發的機率十分高。中國內地和香港的政府與民眾應好好準備戰爭與大衰退並起的風險，要加緊防衞美國金融危機的外溢、戰火的迫害，還要找出迴避美國自我循環發展的途徑。