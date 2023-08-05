政情：圓明新園1比1仿建 陳穎欣夢回百年前

電視宮廷劇嘅劇情，未必符合事實。議員陳穎欣喺社交平台貼文，佢話上星期喺北京研修時，同一班年輕人參觀圓明園遺址，跟住日前趁杭州考察嘅機會，參觀仿建嘅「圓明新園」，而期間聽到導賞員講述皇帝起居嘅小故事，發覺貴為當朝天子、一國之君，竟然會食不果腹！真係顛覆好多人嘅固有想像。

慨嘆皇帝食唔飽 話說皇帝雖自稱「寡人」，但一去到用餐就必定有侍從。原因係恐防有人圖謀不軌，喺食物中落毒，但又擔心試毒嘅銀針驗唔到，於是唔可以大快朵頤，變相令到皇帝享用飯餸嘅分量都好少；加上要等候侍從先食，確定飯餸安全、可以放入口之後，乜嘢飯餸都攤到涼咗啦！據聞有皇帝抱怨話，身為九五之尊其實無食過熱辣辣嘅飯菜，更經常食唔飽。

陳穎欣又話睇電視宮廷劇，好多人都以為皇帝係坐轎出行，但原來根據記載皇帝出行都係坐船，估計電視台為咗拍攝方便，或節省成本，所以多數用轎嚟拍攝。至於陳穎欣參觀嘅「圓明新園」，其實內裏景物同宏偉建築群都係按照北京圓明園1：1嘅比例仿建，並達到九成五嘅面貌。置身其間猶如坐上時光機，回到百年前嘅中國。