政情：容海恩事忙 甩底拳賽網民失望

喺兩個男人格鬥嘅場合，女士擔任特別嘉賓到底係乜嘢安排呢？話說拳擊比賽每打完一個回合，往往會有「舉牌女郎」登上擂台，向觀眾舉牌展示下場比賽回合數，於是有網民憶起2019年反修例法案委員會進行選舉主席期間，容海恩闖入由泛民把持嘅會議室，高舉寫上「這個不是會議」嘅紙牌抗議。由於議會就係不同團體界別嘅角力場，對於容海恩會走上擂台舉牌嘅猜測，都可謂其來有自。另外又由於拳賽會招募素人上台激戰，唔少網民都話想見到容海恩上台同素人對打，又或者同周永恆拳腳較量。