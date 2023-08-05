政情：拓展業務擴前線後勤 大灣區航空出招搶人

暑假係搵工嘅旺季。香港國際機場與勞工處合辦嘅「香港國際機場職業博覽會2023」，由尋日起一連3日於香港會議展覽中心舉行，逾50家機場同業提供約6,500個職位空缺，當中大部分毋須大學學歷。而大灣區航空就提供合共約100個就業機會，涵蓋20多個不同範疇嘅職位。機場管理局行政總裁林天福致詞時話，機場客運量喺上月底已恢復至疫情前60%水平，預料年底將恢復至80%，強調機場再次繁忙，需要大量人手。

大灣區航空提供嘅職位空缺包括機師、機艙服務員、地面服務督導、維修管理支援工程師、管理培訓生等。博覽會舉行期間，大灣區航空嘅職員會為求職者提供諮詢服務及安排即場面試。其人力資源總經理陳淑芬表示，大灣區航空現時提供往返曼谷、台北、首爾、東京、大阪及胡志明市嘅航班服務，並積極擴展飛行網絡，因此需要不斷擴充機隊及增聘人手，以配合公司嘅長遠業務發展，因此熱切期待更多優秀人才加入，共同為香港嘅航空業及整體經濟發展出一分力。

香港航空話透過博覽會，希望可招募約100個職位空缺，包括機艙服務員、工程維修、前線人員及後勤職位等。港航人力資源及行政總監黃諫珍指員工薪酬已於今年年初上調8%，新入職員工月薪可達1.8至1.9萬元。香港快運航空人力資源總監蘇穎雯就話打算招聘300人，涉及13個工種，以前線職位為主；機師等機組人員，全年則預計招聘500人。佢話招聘門檻同過往一樣，強調應徵者如有意投身，服務態度十分重要。

地勤公司強調本地勞工優先 此外，有為各航空公司提供地勤服務嘅公司表示已申請輸入外勞。新翔香港有限公司陳麗雯指行業青黃不接，公司人手空缺高達約300人，主要以前線職系為主，包括機場工具駕駛主任、升降台操作駕駛主任、停機坪主任等工種，已向當局申請輸入外勞，正待審批，惟強調仍然會以聘請本地勞工為優先。

有應徵者表示，由於自身有保安牌，故目標係尋找機場保安工作或文職等工作。經了解後，發覺機場保安月薪可達1.8萬元，較自己心目中嘅薪酬多4,000元，形容為「被人工吸引咗」。

林天福