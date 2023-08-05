兩男確診猴痘 在港有高風險接觸

【本報訊】衞生署衞生防護中心正調查兩宗猴痘確診個案，首宗個案涉及過往健康良好的39歲男病人。他7月31日出現皮膚潰瘍，8月1日出現皮疹，同日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。病人入住瑪嘉烈醫院，情況穩定，初步調查顯示，他於潛伏期內曾在港有高風險接觸。

暫未發現與早前個案有關 第二宗個案涉及過往健康良好的27歲男病人，他8月2日出現皮疹，同日到香港港安醫院—荃灣求診並入院接受治療，昨獲轉介至瑪嘉烈醫院，情況穩定。初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪泰國，而根據病人提供的資料，他於潛伏期內只曾在港有高風險接觸。

中心暫未發現兩宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織，並提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。