過路女疑衝燈 遭的士撞傷

【本報訊】本周四深夜11時許，一輛的士沿深水埗汝州街右轉入界限街期間，在駛至上址一交通燈位時，司機懷疑不察，的士右車頭懷疑撞到一名正橫過馬路的姓何（42歲）女子。有途人赫見發生意外，隨即協助報案。

救護員接報趕至，發現何女腳部受傷，幸仍清醒，替其敷治包紮後，再由救護車把她送院治理，姓何（50歲）的士司機沒有受傷，留在現場協助調查。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。據了解，事發時行人交通燈號為紅燈，初步不排除有人衝燈肇禍。

南亞司機駕貨車撼防撞欄 另外，同日深夜11時許，兩名南亞裔男子駕乘貨車，沿長沙灣呈祥道往葵涌方向行駛，當駛至近荔枝角公園對開分岔位時，貨車疑因切線時失控，撞毀約4米長風琴式防撞欄，左邊車頭嚴重毀爛，車門更被撞至摺起鬆脫，車頭擋風玻璃碎裂，有途經駕駛人士見狀，隨即協助報案。

救援人員接報趕至，發現南亞裔司機及乘客（俱32歲）俱告受傷，幸均傷勢輕微，他們經治理包紮後，拒絕送院。執法人員正就意外經過及原因展開調查。