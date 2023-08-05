9派對房供盜版K歌 2職員被捕

【本報訊】時值暑假，香港海關留意到有派對房間向顧客提供侵權卡拉OK歌曲，人員經情報分析及深入調查，以及在版權持有人協助下，於本周四採取代號「喜鵲」的執法行動，期間動員近百人，突擊搜查位於觀塘、荔枝角及屯門區的9間派對房間，起出9套懷疑有侵權歌曲的卡拉OK機、一套載有懷疑侵權遊戲的遊戲機套裝和一批影音器材，估計總值逾22萬元。

根據初步點算，該批卡拉OK機平均每部載有逾3萬首懷疑侵權歌曲，關員同時拘捕兩名分別20歲及24歲男子，他們均為派對房間員工，涉嫌觸犯《版權條例》。被捕人士已被扣留調查，案件仍在調查，不排除更多人被捕。

多以自助方式營運避執法 海關表示，涉案派對房間均利用社交平台宣傳業務，他們收取的費用亦包括提供場地內的娛樂設施，例如懷疑有侵權內容的卡拉OK機。就今次案件，海關留意到派對房間負責人的警覺性非常高，遇有顧客查詢，只會透露派對房間的所屬區域，直至顧客支付全部金額，在使用場地當日，始會交代確實位置。另外，涉案派對房間大部分以自助方式營運，職員會把派對房間的密碼交予顧客，讓他們自行進出，房間內亦無任何負責人或職員駐場。海關相信，該些派對房間試圖以此手法避開執法。