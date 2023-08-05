尚德邨樓層失火困屋 兄弟爬窗待援

【本報訊】昨日上午約11時，將軍澳尚德邨尚仁樓15樓的電梯大堂離奇失火，現場火光熊熊，濃煙籠罩整條走廊，並沿窗口往上直攻，驚動約40名住客自行疏散。期間，一對居於起火樓層的姓何兄弟（30及31歲）被煙霧困於屋內，只能爬出窗戶躲避待援。

掹晾衫架撐逾10分鐘脫險 消防接報趕至開喉灌救，同時派出搜救隊支援，約在半小時內把火勢撲滅，以及救出被困人士，當中何弟在慌亂間撞傷腳部，經護理後拒絕送院。消防檢查涉事電梯大堂，初步懷疑有棄置在走廊的塑膠矮櫃等傢俬雜物起火，由於火警起因有可疑，遂轉交執法部門列作「縱火」跟進。

死裏逃生的何氏兄弟，憶述事發情況仍猶有餘悸。據何弟表示，他與哥哥當時剛睡醒，二人聞到煙味開門查看，赫見走廊滿布濃煙，心慌意亂下擬覓路逃走，形容當時因周遭「黑到睇唔到」而被迫作罷。他們無計可施，只好爬出窗外，手掹晾衫架暫避待援。何兄亦補充，兩兄弟苦撐多時，大約在窗外逗留10多分鐘，始被消防安全救回。

尚仁樓近半年3宗縱火案 另有住戶吳小姐稱，該大廈過去半年已發生兩、三次火警，同樣主要燒及走廊雜物，而管理處亦曾張貼公告，直指連串火警涉及縱火。昨日事發時，吳的家人首先察覺有煙，連忙喚醒她起床逃生，她落樓時目睹走廊煙霧瀰漫，幸得消防協助疏散。吳續指，起火位置平日雜物不多，至近日始逐漸增加，詎料成今次火警源頭。