狠女棄養幼唐狗 僱主痛斥兼炒魷

家人嫌太嘈吵 無綁繩遺車場 有動物救援組織近日在網上社交平台貼文，表示有領養人於今年5月初，在其組織收養一隻約兩個月大的唐狗，惟疑因家人嫌唐狗過於嘈吵，竟把幼犬遺棄在葵涌一個停車場。至動物義工鍥而不捨打探狗隻情況始揭發事件。而領養人的僱主得悉事件後，狠批其不尊重生命，對其行徑極度反感，決定即時把她解僱。

本周四「香港動物報」在網上貼文指，今年5月1日「唐不甩家族」義工把一隻兩個月大唐狗B「嘰嘰」交予一名女子領養，義工一直有跟進「嘰嘰」生活狀況。不過直至6月中旬，便無法收到「嘰嘰」的消息，義工曾到領養人家門口，卻聽不到狗吠聲，因而覺事有可疑。

義工揭發 轟「送狗狗去死」 相隔近一個半月後至本周三，義工用另一個電話聯絡領養人，獲知「嘰嘰」已交其家人照顧，義工心感不妥，表明若再沒有「嘰嘰」消息，便會在網上發貼文尋狗，結果在翌日，領養人的家人致電義工，指因為嘰嘰「太嘈」，在一個多月前已把「嘰嘰」放在葵青貨櫃碼頭路迴旋處一停車場，又指當時沒有綁繩。

義工得悉事件後恍如晴天霹靂，既擔心又憤怒，形容此舉等同送狗狗去死，並批評領養人對其隱瞞家人遺棄狗狗，義工指：「我們對每一個領養人都講過，如果將來照顧狗狗有任何困難，都可以交回給我們，不要私自處理，但他們沒有這樣做。」同時呼籲若見到「嘰嘰」蹤影，可與「唐不甩家族」聯絡。「嘰嘰」是一隻淺啡色的唐狗仔，特徵是四蹄踏雪，沒有絕育。

行為不尊重生命 令人反感 消息指出，領養人在一間僱傭公司任職，其僱主從網上獲悉此事後，狠批她不尊重生命，並對這種不負責任的行為感到極度反感，故此決定即時把她解僱。