質疑扣押違憲 文子星申人身保護令

文子星

【本報訊】印度當局指在港落網的通緝犯文子星（Ramanjit Singh），涉嫌策劃恐怖活動、協助越獄及多次指使從香港匯款到印度協助劫獄等，要求把他引渡回印度受審。東區裁判法院早前分別裁定文子星面對的多項控罪有表面證供，可引渡他回印度接受審訊。

涉恐怖活動 早前裁定可引渡印度 文子星向高院申請人身保護令，質疑現時扣押他的合憲性，要求法官即時釋放他，或將他的案件發還至裁判法院，重新考慮需否把他引渡回國。高院法官高浩文昨開庭處理其申請後，押後14天內作書面裁決。

申請人為印度裔的文子星，答辯人為懲教署署長及印度政府。東區裁判法院早前已裁定申請人面對的大部分控罪均有表面證供可引渡到印度審訊，不過因仍須處理申請人的酷刑聲請，故他現時仍留港。申請方指案件現時涉及新證據，故法官需要就新證據作考慮。

申請方指新證據涉及3名囚犯的證人證詞，講述他們在被印度警方扣押時受到威嚇及虛假指控，印度警方亦迫使他們簽署文件。另外，亦有醫生證供指申請人在港被羈押時，仍清晰看到他在印度被虐待痕迹，相信引渡回國後會受到不公平對待，甚至虐待。

申請方指裁判官沒有充分考慮所有證據，便使用錯誤方法去分類排除證據，然後裁定有足夠表面證據作出交付拘押命令。申請方認為申請人現時被羈押不合理，亦不應把他交予印度政府。

答辯方則稱，所謂的新證供只是申請方證人的一面之詞，且無實際證據顯示申請人回國後確會受到印度政府施虐。答辯方又指條例訂明裁判官只須考慮涉及的控罪有否表面證據，毋須詳細分析證供，並認為裁判官的裁定並無犯錯。案件編號：HCAL 1064/2023