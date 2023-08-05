子女資料隨意上載 私隱形同放出公海

恐影響下一代未來 放閃前諗該不該 網絡世代，大事小事也潮興放上社交平台，「呃Like」甚至隨意任人品評。私隱專員公署日前發布《Sharenting 家長「放閃」須知》單張，提醒家長在網上發布子女生活照時的注意事項，私隱專員指將子女的個人資料隨意放上網，形同「放出公海」，有機會被人下載或轉載，影響子女未來，勸喻家長三思，並尊重子女私隱。

私隱專員鍾麗玲昨日表示，將子女的資料、照片或片段等放上網，行徑等同「放出公海」，有可能被人下載、保留或轉載，難以完全移除，資料在網上流傳亦可能對子女未來升學及就業有影響，因部分機構或會上網尋找有關求職者或學生的貼文。家長將子女的資料放上網前，應考慮子女是否同意、不開心或有長遠影響，尊重子女個人私隱。

曾有家長公開全校成績單被投訴 鍾續稱，有家長在網上分享子女資料時，不單止一般照片或片段，連一些私密照片、沖涼直播、子女成績單也放上網，過去更有人將子女全校成績單連同有其他同學資料包括照片及生活片段放上網，被其他家長投訴。外國亦有類似情況，美國有家長將家庭生活全程直播及子女片段放上網，引起執法當局介入。另外，荷蘭有祖母將孫兒女照片放上網，惹媳婦不滿，雙方鬧上法庭，最終由法庭下令刪除照片。

翻查資料，有外傭曾因涉及網上直播少主沖涼被判囚。在2018年4月，法庭就一名當時28歲的印傭涉嫌在網上直播3名男女少主沖涼，原被控一項發布兒童色情物品罪再提訊，之後改控不誠實取用電腦罪，該印傭認罪，裁判官直指案情嚴重，涉及發布兒童裸體片段，包括展示兒童的性器官，還要公開在社交平台發布，讓全世界都可看到，加上行為涉及違反誠信，考慮被告不涉色情或金錢目的，以4個半月為判刑起點，認罪扣減三分之一，判監3個月。

鍾麗玲